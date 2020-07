Im Magdeburger Stadtteil Leipziger Straße brennt eine Wohnung in der Bertolt-Brecht-Straße. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt.

Magdeburg l Die Magdeburger Feuerwehr ist heute Vormittag zu einem Wohnungsbrand in der Bertolt-Brecht-Straße ausgerückt. Der Notruf sei um 9.30 Uhr in der Leitstelle eingegangen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Große Rauchschwaden quellen aus einem Fenster in der siebten Etage in einem Wohnblock.

Was den Brand ausgelöst hat und wie sich die Situation vor Ort darstellt, konnte von dem Sprecher in der Leitstelle nicht gesagt werden. Zur Brandbekämpfung hat die Feuerwehr zwei Löschzüge in den Stadtteil Leipziger Straße geschickt. Dort koordinieren zwei Einatzleiterinnen die Arbeit der Feuerwehrmänner. Bei dem Einsatz wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt.

Es sind mehrere Krankenwagen zum Einsatzort gefahren. Nach ersten Angaben der Einsatzleiterinnen konnten die Hausbewohner den betroffenen Aufgang aber selbstständig verlassen. Auch die Polizei ist mit mehreren Beamten vor Ort.