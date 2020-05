Ein brennendes Auto ist in Magdeburg gegen ein anderes Auto gerollt. Die Polizei ermittelt.

Magdeburg (vs) l In der Rogätzer Straße Magdeburg brannte in der Nacht zum 31. Mai 2020 ein Auto. Durch die Brandeinwirkung rollte das Fahrzeug gegen ein weiteres Fahrzeug, welches ebenfalls in Brand geriet.

Die Ermittlungen zur Brandursache und die Spurensuche dauern derzeitig noch an. Durch den Brand entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.