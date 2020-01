Mit der Drehleuter näherte sich die Feuerwehr dem Brandort in der fünften Etage des Mehrfamilienhauses in der Magdeburger Arnold-Zweig-Straße. Foto: Ivar Lüthe

Die Magdeburger Feuerwehr ist am Montagabend zu einem Wohnungsbrand gerufen worden. Eine Person wurde verletzt.

Magdeburg l Bei einem Wohnungsbrand am Montagabend, 27. Januar 2020, ist eine Person verletzt worden. Laut Leitstelle wurde die Person mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 20 Uhr war die Feuerwehr in die Arnold-Zweig-Straße gerufen worden. Hier stand in der fünften Etage eines Mehrfamilienhauses eine Wohnung in Brand. Die Wohnung wurde durch das Feuer arg in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Auch Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz.