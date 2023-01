In Magdeburg sollen eine Lehrrettungswache und eines Führungszentrums mit integrierter Leitstelle für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz in der Alten Neustadt gebaut werden.

Investition in Magdeburg - Vorbereitungen für Neubauten neben Feuerwache Nord laufen

Feuerwache Nord in Magdeburg.

Magdeburg - Eine Großinvestition steht auf dem Gelände der Feuerwache Nord in der Peter-Paul-Straße 12 in der Alten Neustadt in Magdeburg bevor. Seit dem Jahr 2022 wurden zum Thema im Stadtrat bereits Beschlüsse gefasst.