Zu einem Wohnungsbrand ist es am Sonntagabend, 2. Februar 2020, im Magdeburger Rennebogen gekommen. Starker Rauch zog durch das gesamte Haus. Foto: Rainer Schweingel

In einem Mehrfamilienhaus in Magdeburg ist ein Wohnungsbrand ausgebrochen.

Magdeburg l In einem Mehrfamilienhaus im Magdeburger Rennebogen ist es zu einem Wohnungsbrand gekommen. Das Feuer ist in der ersten Etage ausgebrochen, starker Qualm zieht durch den gesamten Eingang des mehrgeschossigen Hauses.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot von etwa 50 Feuerwehrleuten im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen soll es eine verletzte Person geben. Der Einsatz dauert zur Stunde an. Es ist bereits der dritte Wohnungsbrand in dieser Woche in Magdeburg.