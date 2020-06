In einer Lagerhalle war der Brand am Sonntagmittag ausgebrochen. Foto: Thomas Schulz

In Magdeburg-Salbke hat am Sonntag ein Getreidelager gebrannt. Die Feuerwehr war stundenlang im Einsatz.

Magdeburg l Ein kräftezehrender Einsatz liegt hinter der Feuerwehr Magdeburg. Am Sonntagmittag waren die Einsatzkräfte zu einem Getreidelager in der Straße Alt Salbke alarmiert worden. In der etwa 50 Meter mal 200 Meter großen Halle war ein Haufen mit Getreideresten in Brand geraten. Was nach einem normalen Einsatz aussah, entwickelte sich zur Hitzeschlacht für Mensch und Maschine.

Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einer Selbstentzündung durch einen biologischen Prozess im Inneren des riesen Getreideberges. Mehrere Hundert Tonnen Getreide mussten aus der Lagerhalle gebracht werden. Dazu setzte die Feuerwehr insgesamt drei Baumaschinen ein. Diese mussten immer wieder pausieren, da sie zu überhitzen drohten. Auch am Einsatzpersonal ging der Einsatz nicht spurlos vorbei. Nach gut fünf Stunden mussten die Kräfte der Berufsfeuerwehrwache Süd und der Freiwilligen Feuerwehr Südost durch Einsatzkräfte aus Beyendorf-Sohlen und Rothensee ausgetauscht werden.

Bis in die späten Abendstunden war die Feuerwehr vor Ort, bevor "Feuer aus" gemeldet werden konnte. Zur Schadenshöhe des Brandes liegen noch keine Informationen vor.