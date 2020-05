In Magdeburg ist es zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Verletzt wurde niemand.

Magdeburg l Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten am Samstagmittag in den Magdeburger Süden ausrücken. An der Leipziger Chaussee im Stadtteil Beyendorf-Sohlen war ein Brand ausgebrochen. Wie Augenzeugen berichteten, sei die Rauchwolke sogar aus Dodendorf und von den A14 sichtbar gewesen.

Vor stellten die Einsatzkräfte eine brennende Gartenlaube fest. Das drei mal drei Meter große Gebäude brannte komplett nieder. Auch auf einen angrenzenden Holzstapel und Grünschnitt griff das Feuer über. Die Feuerwehr konne das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Beyendorf-Sohlen aus Magdeburg sowie die Freiwillige Feuerwehr Dodendorf aus dem Landkreis Börde. Warum der Brand ausgebrochen ist, ist noch nicht bekannt.