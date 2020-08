Blick auf die Rauchwolke an der Saalestraße in Magdeburg, an der ein Feuer auf dem Gelände einer Abschleppfirma ausbrach. Foto: Martin Rieß

In Magdeburg brennt eine Lagerhalle. Eine Rauchwolke steht über dem Gebiet.

Magdeburg l Im Magdeburger Norden ist am Abend des 1. August 2020 eine Lagerhalle in Brand geraten. Der Notruf in der Leitstelle war um 18.25 Uhr eingegangen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr der Volksstimme. Zunächst war die Lage unklar. Mehrere Feuerwehren sind aber im Einsatz. Menschenleben sollen nicht in Gefahr sein, hieß es von der Feuerwehr.

Nach Volksstimme-Informationen handelt es sich bei dem Brand um das Gelände einer Abschleppfirma an der Saalestraße. Die Polizei hat das Gebiet weiträumig abgesperrt, weil sie Explosiongefahr bei den dort abgestellten Autos befürchtet. Außerdem ist der August-Bebel-Damm gesperrt, weil die Feuerwehr die Wasserversorgung per Schlauch über einen dort stehenden Hydranten absichert.

Über dem Stadttel Rothensee hat sich indes eine große Rauchwolke gebildet. Mehrere Feuerwehren aus anderen Stadtgebieten sind ebenfalls im Einsatz und fahren unter Sirenen zum Einsatzort. Die Brandursache und der Schaden sind noch unklar.