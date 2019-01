Die Magdeburger Feuerwehr hatte am Montagabend einiges zu tun. Foto: Tom Wunderlich

Die Feuerwehr in Magdeburg musste am Abend wegen eines Großbrandes in einer Kleingartenanlage ausrücken.

Magdeburg l Ein Großeinsatz für die Feuerwehren in Magdeburg. In der Landeshauptstadt war es am Montagabend (28. Januar) zu einem Großbrand gekommen. In einer Kleingartenanlage zwischen dem Magdeburger Ring und der Universitätsklinik waren mehrere Gartenlauben in Brand geraten. Wie Einsatzleiter Hartmut Greulich vor Ort mitteilte, hätten bei Eintreffen der ersten Kräfte fünf Lauben in Vollbrand gestanden. Diese seien auch vollständig abgebrannt. Zwei weitere Gartenlauben wurden stark beschädigt. Durch das schnelle Eintreffen der Feuerwehren konnte zudem eine Katastrophe verhindert werden, denn hätte das Feuer eine weitere Gartenlaube erfasst, wäre auch ein großer Gastank in Gefahr gewesen. Laut Feuerwehr, gab es zwei Brandherde. Eine einzelne Gartenlaube brannte rund 100 Meter entfernt von den anderen. Noch am selben Abend hat die Kriminalpolizei vor Ort ihre Ermittlungen aufgenommen. Rund zweieinhalb Stunden hatten die 51 Einsatzkräfte gegen das Flammenmeer gekämpft. Den Sachschaden schätzt die Feuerwehr auf rund 38.000 Euro. Erst kurz vor Weihnachten hatten in einer benachbarten Gartenanlage zwei Lauben gebrannt. Ebenso letzte Woche im Stadtteil Prester. Bilder Die Magdeburger Feuerwehr hatte am Montagabend einiges zu tun. Foto: Tom Wunderlich



Von Tom Wunderlich

Schlagwörter zum Thema: Gartenbau | Kleingarten | Polizei | Brand | Großbrand | Polizei Sachsen-Anhalt | Feuerwehr | Magdeburger Kleingartenverband | Magdeburg | Schrebergarten |