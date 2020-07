Feuerwehr und Polizei sowie ein Baustatiker und die SWM eilten zur Einsatzstelle in Ottersleben. Foto: Thomas Schulz

In Magdeburg ist unter einem Wohnhaus ein historischer Keller eingestürzt. Verletzt wurde niemand.

Magdeburg l Am Samstagabend wurde die Magdeburger Feuerwehr zu einem nicht gerade alltäglichen Einsatz in den Stadtteil Ottersleben gerufen. Gegen 18.45 Uhr hatten Anwohner in einer Straße ein starkes rumpeln wahrgenommen. Auslöser dafür war der Einsturz eines rund 100 Jahre alten Gewölbekellers unter einem Wohnhaus. Nach Angaben der Feuerwehr war ein Wohnraum durch den Einsturz leicht abgesackt.

Um auf Nummer sicher zu gehen, wurden die Stadtwerke sowie ein Baustatiker herangezogen. Letzterer prüfte das Wohnhaus auf eine mögliche Einsturzgefahr, jedoch konnte dieser Entwarnung geben. Verletzt wurde bei dem Einsturz niemand. Eine Baufirma soll in den nächsten Tagen die Schäden beseitigen. Ein Hausbewohnerin wurde bei Verwandten untergebracht.