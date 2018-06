Feuerwehreinsatz in einer Magdeburger Kita. Die Einsatzkräfte "retteten" ein Kind aus einer Gartentür. Symbolfoto: Martin Rieß

Feuerwehreinsatz in Magdeburg: Ein Kind ist mit seinem Kopf in einer Gartentür einer Kita steckengeblieben.

Magdeburg (ag) l Schreckmoment in einer Magdeburger Kita: Ein kleines Kind ist plötzlich mit seinem Kopf zwischen den Eisenstäben einer Gartentür steckengeblieben - und kam partout allein nicht mehr heraus. Die Feuerwehr musste anrücken.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr bogen die Stäbe wieder auseinander. Das Kind wurde unverletzt seiner Mutter übergeben.

Der Vorfall ereignete sich am 31. Mai 2018 gegen 16.10 Uhr in einer Magdeburger Kita in der Walbecker Straße.