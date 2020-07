In Magdeburg brennt eine Gartenlaube. Die Ursache ist noch unklar.

Magdeburg l In Magdeburg ist am Sonnabendvormittag, 4. Juli 2020, gegen 11.40 Uhr eine Gartenlaube in Brand geraten. Das Feuer brach in einem Gebäude im Bereich des Europarings aus. Brandursache und Folgen sind noch unklar, teilte die Feuerwehr auf Anfrage der Volksstimme mit.