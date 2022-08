Video: Hitzeschlacht bei Großbrand in Magdeburg

Auf dem alten Ascheberg nahe dem Magdeburger Sket-Gelände im Stadtteil Hopfengarten war am Donnerstag ein Großbrand ausgebrochen.

Magdeburg - Meterhoch schlugen am Donnerstag die Flammen auf dem wild zugewucherten Ascheberg nahe dem Magdeburger Sket-Gelände im Stadtteil Hopfengarten. Auffrischende Winde fachten immer wieder die Flammen an. Es bestand die Gefahr, dass das Feuer auf die Grundstücke und Häuser am Heinz-Sommer-Weg übergreifen könnten.