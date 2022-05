Figurenspielsammlung in Magdeburg thematisiert Geheimnisse aus dem Kinderzimmer

Mit einer Sonderausstellung in der Villa P. gibt das Puppentheater Magdeburg Einblicke in die Welt der Kinderzimmer. Entdeckungen für alle Sinne warten auf die Besucher der interaktiven Schau.

Blick in eine der zahlreichen inszenierten Puppenstuben von Marlis Hirche und Oliver Dassing. Die beiden haben einen Raum in der neuen Sonderausstellung des Puppentheaters mitgestaltet und dabei viel Liebe zum Detail bewiesen und viele Ansatzpunkte zum Erzählen von Geschichten geschaffen.

Magdeburg - Winzig kleine Puppen, Flaschen, Möbel und andere Gegenstände – viele Kinder hatten früher eine Puppenstube. Oft waren sie selbst gebaut von Vater oder Großvater und mit Mini-Mobiliar und den passenden Figuren ausgestattet. Die Mütter und Großmütter häkelten Kleidung, so dass die Puppen auch der Jahreszeit entsprechend angezogen werden konnten. Und viele kreative Geschichten haben sich die Kinder von einst damit ausgedacht. Die neue Sonderausstellung in der Figurenspielsammlung Mitteldeutschland in der Villa P. stößt die Tür zu ebenjener Welt noch einmal auf.