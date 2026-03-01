weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Nach TV-Technik und Tierhandel bald neue Branche: Filetstück in Magdeburger City bald wieder vermietet

Jetzt live:
HFC bei Chemie Leipzig im Livestream: Wosz löst den Knoten - legt Halle nach?
HFC bei Chemie Leipzig im Livestream: Wosz löst den Knoten - legt Halle nach?

Nach TV-Technik und Tierhandel bald neue Branche Filetstück in Magdeburger City bald wieder vermietet

Eine rund 600 Quadratmeter große Fläche direkt im Umfeld von Galeria, der Einkaufsmeile Breiter Weg und nah an City Carré und Hauptbahnhof soll noch 2026 wieder belebt werden.

Von Rainer Schweingel 01.03.2026, 14:00
Traditionsreicher Einzelhandelsstandort: Das Zoofachgeschäft „terra et aqua“ ist ausgezogen, zuvor gab es hier den bekannten RFT-Laden. Nun ist ein neuer Mieter in Sicht.
Traditionsreicher Einzelhandelsstandort: Das Zoofachgeschäft „terra et aqua“ ist ausgezogen, zuvor gab es hier den bekannten RFT-Laden. Nun ist ein neuer Mieter in Sicht. Foto: Rainer Schweingel

Magdeburg - Eine der bestgelegenen, aber derzeit leerstehenden Einzelhandelsflächen in der Magdeburger Innenstadt könnte schon bald neu belebt werden. Noch für 2026 ist die Unterschrift unter einen Mietvertrag über die immerhin mehrere hundert Quadratmeter große Verkaufsfläche anvisiert.