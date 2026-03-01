Eine rund 600 Quadratmeter große Fläche direkt im Umfeld von Galeria, der Einkaufsmeile Breiter Weg und nah an City Carré und Hauptbahnhof soll noch 2026 wieder belebt werden.

Nach TV-Technik und Tierhandel bald neue Branche

Traditionsreicher Einzelhandelsstandort: Das Zoofachgeschäft „terra et aqua“ ist ausgezogen, zuvor gab es hier den bekannten RFT-Laden. Nun ist ein neuer Mieter in Sicht.

Magdeburg - Eine der bestgelegenen, aber derzeit leerstehenden Einzelhandelsflächen in der Magdeburger Innenstadt könnte schon bald neu belebt werden. Noch für 2026 ist die Unterschrift unter einen Mietvertrag über die immerhin mehrere hundert Quadratmeter große Verkaufsfläche anvisiert.