Eine Auseinandersetzung zwischen Magdeburg und Barleben ist am 10. März beendet worden.

Magdeburg l Die Querelen zwischen Magdeburg und der Nachbargemeinde Barleben rund um den Zoo sind nun endgültig beendet. Mit ihren Unterschriften unter einen neuen Kooperationsvertrag besiegelten die Bürgermeister Lutz Trümper und Frank Nase für ihre jeweiligen Kommunen die ausgehandelte Einigung.



Damit bleibt die Gemeinde Barleben zehnprozentiger Gesellschafter der 2006 gegründeten Zoo GmbH mit Magdeburg (90 Prozent), zahlt aber statt der früheren 300.000 Euro als Betriebskostenzuschuss nur noch 200.000 Euro für das Jahr 2019 und seitdem dann jährlich 100.000 Euro. Das sehe der Kompromiss vor, mit dem beide Seiten gut leben könnten, beteuerten die Bürgermeister gestern bei einem Pressetermin.



Barleber Finanzen ebbten ab

Dass es überhaupt zu einem Zoo-Streit kam, liegt in der Finanzausstattung von Barleben. Die war 2006 sehr gut, sodass sich Barleben mit der Beteiligung am Magdeburger Zoo nicht nur Einfluss, sondern vor alle, auch ein gutes Argument sicherte: und zwar eines gegen die damals drohende Eingemeindung nach Magdeburg.



Als rund zehn Jahre später die Barleber Gemeindekasse wegen stark sinkender Gewerbesteuern nicht mehr so prall gefüllt war, wollte und musste Barleben sparen – eben auch an seiner Beteiligung am Magdeburger Zoo. Aufgrund der Vertragskündigung und der ausbleibenden Zuschüsse für 2017 war die Stadt Magdeburg vor Gericht gegen Barleben gezogen.



Vergleich wurde widerrufen

Im September 2017 fiel das erste Urteil: Barleben musste die 300.000 Euro zahlen. Auf Anraten des Gerichts hatten beide Parteien dann am 16. Januar 2018 einen Vergleich geschlossen. So sollte Barleben für den Zeitraum der Haushaltskonsolidierung einen um die Hälfte reduzierten Zuschuss in Höhe von 150.000 Euro jährlich zahlen. Nach dem Ende der Konsolidierung sollte sich die Gemeinde allerdings verpflichten, sechs Jahre lang einen Zuschuss in Höhe von 400.000 Euro pro Jahr zu überweisen. Barleben hatte den Vergleich aufgrund eines Ratsbeschlusses widerrufen, nachdem die Gemeinde im Nachhinein einen günstigeren Vergleich angestrebt hatte.



In einem weiteren Prozess ging es um die Klärung der Rechtmäßigkeit der Kündigung des Gesellschaftervertrages durch Barleben. Die Vorsitzende Richterin hatte im September 2018 entschieden, dass die Kündigung aufgrund der „schwierigen finanziellen Verhältnisse“ Barlebens rechtens war. Der Einbruch der Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 26 Millionen Euro habe es dem Ort verboten, sich privatrechtlich weiter zu engagieren. Die Gegenklage der Gemeinde, mit der angestrebt worden war, die Zoo-Gesellschaft komplett aufzulösen, wurde von der Kammer für Handelssachen hingegen abgelehnt. Daraufhin rauften sich beide Kommunen zusammen und handelten einen neuen Vertrag aus. Nach Bestätigung durch den jeweiligen Stadt- und Gemeinderat konnte nun unterschrieben werden.



Zukunft gesichert

Der neue Kooperationsvertrag sei gut für beide Kommunen, hieß es sowohl von OB Lutz Trümper als auch Barlebens Bürgermeister Frank Nase. „Für die Zukunft sehe ich hier ein gefestigtes und krisensicheres Miteinander“ erklärte Nase.



Im Fokus der neuen Vereinbarung stehe für Barleben vor allem die Unterstützung des Zoos bei der Vermarktung der Einrichtung, der Gewinnung von neuen Gästen und die langfristige Bindung der Besucher, hieß es. Barleben sehe sich als „Informationsmultiplikator“ und wolle bei der nationalen und internationalen Vermarktung helfen. Wie genau, wurde nicht erklärt.



Grundlage für weitere Zusammenarbeit

Zoo-Geschäftsführer Dirk Wilke begrüßte die Entscheidung. Mit Blick auf das Jubiläum zum 75-jährigen Bestehen des Zoos 2025 sei nun eine Grundlage für die Zusammenarbeit geschaffen worden.



Unabhängig davon bleibt der Zoobetrieb in Magdeburg ein Zuschussgeschäft. Rund 3,1 Millionen Euro zahlt die Magdeburger Stadtkasse jährlich an die Einrichtung als Betriebskostenzuschuss.



Künftig kommen davon dann nur noch 100.000 Euro satt 300.000 Euro von Barleben, das dafür aber Mitgesellschafter bleibt.