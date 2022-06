Fliederhof-Schule in Magdeburg wird teurer als geplant

Magdeburg - Reihenweise steigen die Kosten für Bauprojekte außerplanmäßig. Dies betrifft auch eine Vielzahl an städtischen Bauvorhaben. Keinen Bogen macht diese Entwicklung auch um die Grundschule Fliederhof in der Neu-Olvenstedter Hans-Grade-Straße, die derzeit saniert wird. Das Gebäude war in den 1980er Jahren gebaut worden und entsprach nicht mehr den aktuellen Anforderungen an Schulgebäude.