Flora-Park in Magdeburg soll vorerst ohne Anschluss an die Straßenbahn bleiben

Magdeburg - Seit vielen Jahren fährt die Buslinie 71 zwischen Neustadt und Olvenstedt. Dabei schließt sie auch den Flora-Park an den öffentlichen Nahverkehr in Magdeburg an. Zwar gibt es schon lange die Grundidee, das Einkaufszentrum am Großen Silberberg auch mit der Straßenbahn zu erschließen. Konkret angegangen wurde dieses Projekt bislang aber noch nicht.