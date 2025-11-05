Für Fußgänger und Radfahrer Fördergeld als Brückenbauer? Hoffnung für das Schleinufer in Magdeburg

Die alte Fußgängerbrücke am Schleinufer ist Geschichte, die neue noch weit entfernt. Doch Magdeburg plant – und könnte dabei von Fördermitteln profitieren, die fast alles abdecken.