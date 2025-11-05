weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Für Fußgänger und Radfahrer Fördergeld als Brückenbauer? Hoffnung für das Schleinufer in Magdeburg

Die alte Fußgängerbrücke am Schleinufer ist Geschichte, die neue noch weit entfernt. Doch Magdeburg plant – und könnte dabei von Fördermitteln profitieren, die fast alles abdecken.

Von Sabine Lindenau 05.11.2025, 06:00
Die Brücke am Schleinufer in Magdeburg Höhe Petriförder ist Geschichte. Doch Planungen für eine neue laufen an.
Die Brücke am Schleinufer in Magdeburg Höhe Petriförder ist Geschichte. Doch Planungen für eine neue laufen an. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - Eine Ampel als Zwischenlösung ist in Planung, mittelfristig soll aber wieder eine Fußgänger- und Radfahrerbrücke über das Magdeburger Schleinufer Höhe Petriförder führen. Nachdem das Bauwerk im Mai fallen musste, hat die Stadtverwaltung nun ein weiteres Etappenziel erreicht.