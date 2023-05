Sport, Bildung und Freizeit Förderschulen in Magdeburg gestalten gemeinsames Bewegungsfest

Mehr als 200 Förderschüler sind am Mittwoch (3. Mai) auf dem Sportplatz in der Hermann-Hesse-Straße in Magdeburg-Reform zusammengekommen. An vielfältigen Mitmachstationen konnten sie sich gemeinsam sportlich betätigen und Freundschaften schließen. Es soll eine Wiederholung geben.