Fraktion will Erweiterung für Grundschule im Osten von Magdeburg prüfen lassen

In der langen Debatte um Neubau und Erweiterung von Grundschulen in den ostelbischen Gebieten von Magdeburg gibt es nunmehr einen weiteren Vorschlag. Diesmal steht die Grundschule „Am Pechauer Platz“ im Fokus.

Die dreizügige Grundschule „Am Pechauer Platz“ in Magdeburg-Cracau hat ihren Sitz in der Witzlebenstraße.

Magdeburg - Schon seit vielen Jahren gibt es zur vorhandenen Infrastruktur an Grundschulden in den ostelbischen Stadtteilen von Magdeburg lebhafte Diskussionen. Für mögliche Neubauvorhaben standen bereits verschiedene Standorte in der Debatte.