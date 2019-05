Auf dieser Fläche am Rennebogen in Magdeburg soll das neue Gemeindehaus entstehen. Foto: Christina Bendigs

In Magdeburg entsteht ein neues Gemeindehaus. Die Evangeliums-Christengemeinde baut. Glocken sind nicht vorgesehen.

Magdeburg l Die Evangeliums-Christengemeinde im Magdeburger Stadtteil Neu-Olvenstedt hat sich entschlossen, am Rennebogen ein neues Gemeindehaus zu errichten. Die Gemeinde hat in Magdeburg aktuell etwa 50 Mitglieder unterschiedlicher Nationalitäten und unterschiedlicher Altersgruppen.

Stetig wachsende Gemeinde

Die Gemeinde ist derzeit in einem ehemaligen Kindergarten untergebracht, in den sie sich eingemietet hat. Doch da die Gemeinde seit 2005 stetig gewachsen ist, wird nun neu gebaut. „Wir haben auch festgestellt, dass es einen vergleichsweise hohen Anteil an jungen Gottesdienstbesuchern gibt, die die Gottesdienste aktiv mitgestalten wollen“, sagt der Gemeindeverantwortliche David Letkemann. Auch deshalb wurde der Entschluss gefasst.

Der Wunsch entstand bereits vor zwei Jahren. Nach langen Planungen ist es nun möglich geworden, den Wunsch umzusetzen. „Wir hoffen, mit dem Bau des Gemeindehauses einen guten Treffpunkt für Menschen zu schaffen“, sagt Letkemann. Gottesdienste sollen zwei- bis dreimal wöchentlich stattfinden.

Bilder So soll das neue Gemeindehaus der Evangeliums-Christengemeinde aussehen, das am Rennebogen in Magdeburg gebaut wird. Glocken hat es nicht. Quelle: Evangeliums-...



Kein Lärm durch Glocken

Glocken werden nicht eingebaut, beruhigt Letkemann. Die Nachbarschaft brauche sich also keine Sorgen zu machen, dass dadurch Lärm entsteht. Besucher haben die Gelegenheit, eine Plattform für ihre Fragen zu finden. Das Gebäude bietet bis zu 120 Menschen Platz. Neben einem großen Saal werde es kleinere Räume geben, in denen Kinder betreut werden können. Auch Mal- und Bastelangebote soll es geben. Außerdem gibt es einen größeren Speiseraum, der für Feste genutzt wird. In diesem können sich die Besucher auch nach einem Sonntagsgottesdienst zusammensetzen und weiter austauschen.

Wann genau die Bauarbeiten abgeschlossen sein werden, darauf könne man sich jetzt noch nicht festlegen, da immer auch etwas Unvorhergesehenes geschehen können. Das Planungsverfahren aber ist weit fortgeschritten, so dass mit dem Baubeginn bald zu rechnen ist. Wie sich die Gemeinde dann mit dem neuen Haus weiterentwickelt, bleibe abzuwarten. Auf jeden Fall soll das Gemeindehaus „kein Fremdkörper“ werden und steht Interessenten offen, erklärte Letkemann weiter.

Magdeburg erteilt Baugenehmigung

Die Stadt Magdeburg erklärte auf Nachfrage: Das Bauordnungsamt hat den Bau im April 2019 zugunsten der Mennoniten-Brüdergemeinde Schieder-Schwalenberg genehmigt. Zu dieser Gemeinde gehören die Magdeburger Evangeliums-Christen. Bei diesen handelt es sich um eine evangelische Freikirche.

Gegenstand der Baugenehmigung sei der Neubau eines Gemeindehauses einschließlich einer Wohneinheit im Obergeschoss, einer Übernachtungsmöglichkeit in einem Gästezimmer für 12 Personen und einer Garage, erklärte die Stadt auf Volksstimme-Nachfrage weiter.