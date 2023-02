Magdeburg - Musik und Kabarett, Kunst und Energiespartipps, aber auch Programm für Ferienkinder

- die Volksstimme hat Ideen für den Dienstag, 8. Februar 2023, in Magdeburg zusammengetragen. Ideen für Dienstag, 7. Februar 2023, gibt es hier.

Dirk Michaelis spielt im Magdeburger Hundertwasserhaus

Dirk Michaelis gibt am Mittwoch im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a in Magdeburg ein Konzert. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Er spielt Lieder, die hoch emotional sind und weit ab vom trägen Hauptstrom der Neuen Deutschen Befindlichkeit. Lieder, die oft sanft, aber nie kraftlos daherkommen. Lieder, bei denen man zuhören muss, die das Publikum fordern und dennoch gleichsam von diesem einfachen Pop-Appeal durchzogen sind, mit dem Mehrheiten abgeholt werden.

Marion Bach und Heike Ronniger im Kabarett der Magdeburger Zwickmühle

„Bis auf Heiteres“ heißt das politisch-satirische Kabarett-Programm mit Marion Bach und Heike Ronniger, das am Mittwoch um 20 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a auf dem Programm steht. Die Erkenntnis der beiden Kabarettistinnen lautet: Alles ist neu! Die Regierung braucht jetzt drei Parteien. Atomkraft ist jetzt umweltfreundlich und die FDP vor allem bei jungen Leuten beliebt. Die Welt steht kopf.

Nach der Aufführung am Mittwoch sind noch weitere Vorstellungen des Kabarettstücks für den 15., 18. und 23. Februar, den 1. und 24. März und den 22. April jeweils um 20 Uhr sowie für 15 Uhr am 8. März geplant.

Von der Romanik zur Gotik im Magdeburger Dom

Der Magdeburger Domführer und ehemalige Bleiglaser Gotthard Demmel zeigt am Mittwoch in der Magdeburger Stadtbibliothek Magdeburg in seinem bebilderten Vortrag „Von der Romanik zur Gotik“ die baugeschichtliche Entwicklung der Gotteshäuser in Europa von der wehrhaften, trutzigen und schlichten Bauweise der Romanik zur in die Höhe strebenden, verspielten und Ehrfurcht einflößenden Gotik auf.

Beginn der Veranstaltung ist um 17 Uhr. Die Bibliothek sitzt im Breiten Weg 109.

Tipps zum Energiesparen

Gerade im Alltag gibt es einige Energiefresser, die man oft gar nicht kennt. Dabei kann man mit einigen Tipps und Verhaltensänderungen richtig viel einsparen. Thema ist dies für einen Abend bei den Städtischen Werken Magdeburg im Blauen Bock 1 in Magdeburger am Mittwoch um 18.30 Uhr. Referent ist René Herbert, Energieberater bei dem Energieversorger und bei der Energieagentur.

Zur Teilnahme an dem Abend wie an anderen Energieseminaren der Städtischen Werke ist eine vorherige Anmeldung unter www.sw-magdeburg.de/energieberatung/anmeldung-energieseminare erforderlich.

Kabarett bei Familie Hengstmann in Magdeburg

„3 Mann in einer Not“ heißt das Stück von Frank, Sebastian und Tobias Hengstmann am Mittwoch um 19.30 Uhr im „... nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37. Die Überlegung der Kabarettisten: Wie beschreibt man eigentlich das Wort „Not“? Vielleicht so: Wenn man durch eigene Schuld in irgendetwas hineingeraten ist und weiß aber nicht, wie man aus dieser Situation glimpflich wieder rauskommt. Es könnte aber sein, dass man durch das Tun und Handeln anderer Personen in Not gerät.

Weitere Vorstellungen des Stücks sind jeweils um 19.30 Uhr am Donnerstag und am 22. Februar, am 22. und 29. März und am 8., 12. und 26. April, jeweils um 17 Uhr am 12. Februar, 26. März, 2. und 23. April sowie außerdem auch am 8. April um 15 Uhr geplant.

Ferienprogramm in Magdeburg

„Comics und Mangas zeichnen“ steht am Mittwoch von 10 bis 11.30 Uhr für Kinder im Grundschulalter (Kosten: 9,70 Euro) und von 11.30 bis 13.45 Uhr für Jugendliche (Kosten 14.36 Euro) auf dem Programm der Stadtteilbibliothek Florapark im Olvenstedter Graseweg 37. Wer unter 18 Jahre alt ist, benötigt eine Unterschrift der Eltern.

Mittwoch und Donnerstag gibt es im Kunstmuseum im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 täglich die „Museumsolympiade“. „Man muss gut überlegen, manchmal um die Ecke denken, braucht Geduld, Ausdauer und Geschicklichkeit. Eine kleine Überraschung ist diesmal auch dabei“, heißt es in der Einladung. Das Angebot kann nur in Begleitung zumindest einer erwachsenen Person wahrgenommen werden.

Ein Ferienprogramm für Kinder ab 6 Jahren steht am Mittwoch an gleicher Stelle ab 10 Uhr unter dem Titel „Heute mit Schleife“. „Wir gestalten ungewöhnliche Bilder, die gerollt werden. Vielleicht entsteht ein kurzer Film in einer winzigen Schachtel? Wir sind neugierig auf eure Ideen“, heißt es in einer Einladung. Anmeldung für alle Veranstaltungen im Kunstmuseum und Info unter [email protected] per E-Mail oder unter Telefon 0391/565.02.17.

Im Kulturhistorischen Museum heißt es am Mittwoch ab 14 Uhr „Erlebe das Mittelalter“. Gestaltet wird der Nachmittag für Kinder ab sechs Jahren von Juliane Lippok. Anmeldungen sind über den Museumsservice unter Telefon 0391/540 35 30 möglich.