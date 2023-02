Freizeit-Tipps: Programm für Magdeburg am Donnerstag, 23.2.2023

„Revanche“ steht ab 23.2.2023 wieder auf dem Spielplan im Theater an der Angel in Mageburg.

Magdeburg - Was kann man in Magdeburg am Donnerstag, den 23. Februar 2023 unternehmen? Die Magdeburger Volksstimme hat Freizeittipps zusammengestellt. Es bieten sich Theater und Kabarett, Musik und Film, Lesungen, Party und eine Ausstellungseröffnung. Die Freizeittipps für Mittwoch, den 22. Februar 2023, gibt es hier.