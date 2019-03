Fridays for Future: Wie schon im Februar 2019 wollen Schüler auch am 15. März 2019 in Magdeburg für einen besseren Klimaschutz demonstrieren. Archivfoto: Tom Wunderlich

Am Freitag wollen Schüler in Magdeburg wieder für einen besseren Klimaschutz demonstrieren. Das wird sich auch auf den Verkehr auswirken.

Magdeburg l Wegen einer erneuten Klima-Demonstration unter dem Motto "Fridays for Future" auf dem Domplatz Magdeburg kann es am 15. März 2019 in der City zu Staus und kurzzeitigen Straßensperrungen kommen, teilte die Polizei in Magdeburg mit.

Die versammlungsrechtliche Aktion wurde für den Zeitraum von 10.30 Uhr bis 13 Uhr angemeldet. Betroffen sind in dieser Zeit u. a. die Bereiche Breiter Weg, Ernst-Reuter-Allee, Otto-von-Guericke-Straße, Erzbergerstraße, Universitätsplatz und Walther-Rathenau-Straße.

Zum Hintergrund: Weltweit demonstrieren Schüler seit Wochen freitags während der Schulzeit für den Klimaschutz, auch in Magdeburg und anderen Städten Sachsen-Anhalts. Ideengeberin ist die schwedische Schülerin Greta Thunberg.