Volksfest Frühjahrsmesse 2023 in Magdeburg: Alles über Eintritt, Preise, Flatrate, Öffnungszeiten und mehr

In Magdeburg ist am Freitag die Frühjahrsmesse eröffnet worden. Die Volksstimme machte den großen Check: Welche Fahrgeschäfte sind vor Ort? Welche Leckereien werden verkauft? Was kostet der Spaß und welche Neuerungen gibt es? Wann ist der Flatrate-Tag?