Magdeburg. - Ein Trainingsplatz-Dilemma und kein Ausweg? Beim 1. FC Magdeburg ist am Donnerstag der schlimmste Fall eingetreten. Das Abschlusstraining vor dem Spitzenspiel gegen den 1. FC Köln konnte nicht stattfinden. Schnee und Eis hatten die Trainingsplätze unbespielbar gemacht. Für die Verantwortlichen beim Club war das der Moment, sich erneut an die Stadtpolitik zu wenden. Zumal der Stadtrat das Thema bei seiner Sitzung am Donnerstagabend auf der Tagesordnung hatte. Für den FCM scheint der Brandbrief der letzte Strohhalm zu sein, nach dem er im Kampf um vernünftige Trainingsbedingungen greift.

