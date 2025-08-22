Nichts geht mehr: Vor allem zu den Stoßzeiten ist die Halberstädter Straße in Magdeburg dicht. Und auch der letzte Abschnitt des Magdeburger Rings. Die Umleitungsstrecken sind überlastet.

Frust im Feierabendverkehr: Halberstädter Straße in Magdeburg wird zur Staufalle

Stehen und warten: Im Bereich der Ausfahrt vom Magdeburger Ring zur Halberstädter Straße staut sich der Verkehr. Auch dort geht es nur im Schneckentempo voran.

Magdeburg. - Warum geht es hier nicht weiter? Eine Frage, die sich viele Autofahrer im Magdeburger Berufsverkehr stellen. Dabei hat sich seit der Sperrung der Ringbrücken über die Halberstädter Straße und die Brenneckestraße ein Bereich herauskristallisiert, der zur Staufalle wird. Die Stadt kennt das Problem und reagiert.