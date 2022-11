Fünffach-Premiere beim Adventsmarkt in Reform

Der Stadtteil Reform in Magdeburg bekommt seine eigene Lichterwelt. Gleich vier Leuchtfiguren sollen erstrahlen. Und es gibt noch eine weitere Premiere beim Reformer Adventsmarkt.

Die „Reform-Rakete“ ist eine von vier neuen Leuchtfiguren, die am Freitag (25. November) eingeweiht werden.

Magdeburg - Gleich vier neue Leuchtfiguren sollen an diesem Freitag (25. November) um 17 Uhr an der Kosmos-Promenade in Reform eingeweiht werden. Die Entzündung dieser „kosmischen Lichterwelt“ läutet zugleich den zweitägigen Adventsmarkt im Stadtteil ein. Vier Kinder aus Reform sollen jeweils eines der LED-Elemente anschalten.