Magdeburg - In einem wütenden Schreiben hat die Interessengemeinschaft (IG) Innenstadt – Lobbyverein der Gewerbetreibenden – Protest gegen die aktuelle Verkehrspolitik in Magdeburg angemeldet. Ziel der harschen Händlerkritik sind die Grünen in Magdeburg und die Magdeburger Verkehrsbetriebe. Eine „grüne Minderheit“ nehme die ganze Stadt in eine „unerträgliche Geiselhaft“, hieß es im Schreiben des IG-Vorsitzenden Rolf Lay unter anderem wörtlich. Für den Magdeburger Kreisverband der Grünen hat dessen Vorsitzender Yannik Franzki jetzt auf die Vorwürfe reagiert.

