Rettungsdienst am Klinikum Magdeburg Für Notfälle eine Vorrangampel in Olvenstedt?

Durch zwei Unfälle am Klinikum Olvenstedt fühlt sich die SPD-Fraktion in ihrem Ansinnen bestätigt, an der Kreuzung am Klinikum eine Vorrangschaltung für Rettungsfahrzeuge einzurichten. Im Stadtrat gab es aber auch Argumente dagegen.