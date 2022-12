Futterstellen in Ottersleben werden sabotiert

Dieses Futterhäuschen befindet sich direkt hinter der markanten Uhr am Eichplatz in Magdeburg.

Magdeburg - Ganz früh am Morgen klingelt der Wecker von Bettina Voß in Sudenburg. Um 5 Uhr will sie schon in Ottersleben sein. Bei Wind und Wetter. Die 73-jährige Rentnerin kümmert sich um die streunenden Katzen im Ortsteil. An den genehmigten Futterstellen füllt sie die Schälchen mit Futter auf. Warum so früh? „Ich möchte niemanden stören“, sagt sie der Volksstimme.