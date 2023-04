Tourismus Gästewohnungen in Magdeburg: Modern oder im historischen Stil der 1920er Jahre

Der Tourismus in Magdeburg ist nach der Pandemie wieder im Aufwind. 690.000 Übernachtungen in Hotels und Herbergen sorgten 2022 für ein Plus von knapp 50 Prozent. Doch nicht nur das klassische Hotelzimmer ist gut nachgefragt. Auch Gästewohnungen großer Vermieter erfreuen sich wachsender Beliebtheit.