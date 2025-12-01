weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Leonardo Hotels kommt nach Magdeburg - Konkurrenz für Motel One, Ibis und Co.

Anbieter ist weltweit aktiv Neue Hotelkette kommt nach Magdeburg

Die Hotellandschaft in Magdeburg bleibt in Bewegung. Nach Eröffnungen wie dem Motel One, dem B&B-Hotel und Ibis kommt eine bisher nicht in Magdeburg vorhandene Hotelkette und übernimmt ein bekanntes bestehendes Haus.

Von Rainer Schweingel Aktualisiert: 02.12.2025, 16:04
Die Hotellandschaft in Magdeburg bleibt in Bewegung. Nach Eröffnungen wie dem Motel One, dem B&B-Hotel und Ibis kommt eine bisher nicht in Magdeburg vorhandene Hotelkette und übernimmt ein bekanntes bestehendes Haus. Symbolbild: Jan Woitas/dpa

Magdeburg - Die Gerüchteküche hatte in den vergangenen Tagen schon mächtig gebrodelt. Nun ist es offiziell. Ein in Magdeburg bestehendes großes und angesagtes Hotel erhält einen neuen Betreiber.