Anbieter ist weltweit aktiv Neue Hotelkette kommt nach Magdeburg

Die Hotellandschaft in Magdeburg bleibt in Bewegung. Nach Eröffnungen wie dem Motel One, dem B&B-Hotel und Ibis kommt eine bisher nicht in Magdeburg vorhandene Hotelkette und übernimmt ein bekanntes bestehendes Haus.