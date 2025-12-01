Anbieter ist weltweit aktiv Neue Hotelkette kommt nach Magdeburg
Die Hotellandschaft in Magdeburg bleibt in Bewegung. Nach Eröffnungen wie dem Motel One, dem B&B-Hotel und Ibis kommt eine bisher nicht in Magdeburg vorhandene Hotelkette und übernimmt ein bekanntes bestehendes Haus.
Aktualisiert: 02.12.2025, 16:04
Magdeburg - Die Gerüchteküche hatte in den vergangenen Tagen schon mächtig gebrodelt. Nun ist es offiziell. Ein in Magdeburg bestehendes großes und angesagtes Hotel erhält einen neuen Betreiber.