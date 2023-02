Gastronomie Frühstück und Brunch in Magdeburg: Wo Bewohner und Gäste gut essen können

Ein köstliches Frühstück ist wohl der beste Start in den Tag. Doch wo kann in Magdeburg gut gefrühstückt und gebruncht werden? Hier eine Auswahl an Cafés mit den besten Bewertungen in Magdeburg.