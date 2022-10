Gastspiel in Magdeburg: Wie ein Zirkus trotz Corona und Energiekrise weitermacht

Magdeburg - Für Liane Weisheit-Köllner ist der Zirkus buchstäblich das ganze Leben. In eine Familie hineingeboren, die bereits seit 1631 in dem Metier tätig ist, stand sie schon mit zwei Jahren selbst in der Manege. Heute leitet sie mit ihrem Mann seit gut 20 Jahren den Zirkus Karl Altoff Köllner, der in diesen Tagen zum ersten Mal in Magdeburg ein Gastspiel gibt.