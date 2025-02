In mehreren Wohnhäusern in Magdeburg wurden die Gasanschlüsse gesperrt. Die Rechnungen des Lieferanten wurden nicht bezahlt. Die Mieter müssen deswegen nun frieren.

In Magdeburg müssen derzeit viele Mieter frieren. Die Gasanschlüsse in ihren Häusern wurden abgesperrt.

Magdeburg - Circa 100 Mietparteien in Magdeburg müssen seit 3. Februar 2025 in ihren Wohnungen frieren – und das bei Außentemperaturen unter dem Gefrierpunkt. „Ich habe heute früh aus Verzweiflung meinen Backofen angemacht, damit es in der Küche warm genug zum Frühstücken ist“, berichtet eine Anwohnerin der Lindenstraße in Rothensee. Ihr Mann war schon krank und müsse nun noch in der kalten Wohnung ausharren.