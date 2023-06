Magdeburg - Braucht die Freiwillige Feuerwehr Olvenstedt eine neue Doppelgarage? Um diese Frage wird es in den nächsten Wochen in den Ausschüssen des Stadtrates gehen. Während der jüngsten Sitzung des Stadtrates haben die Ratsmitglieder entschieden, die Debatte darüber zunächst in die Ausschüsse zu vertagen. Hintergrund ist ein Antrag der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz. Die Fraktion fordert die Garage als dringend notwendig.

