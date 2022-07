Geburtenzahlen in Magdeburg zeigen: Die Magdeburger stecken zwischen Corona-Frust und Babylust

In diesem Jahr haben bislang 3529 Kinder das Licht der Welt erblickt. Mit dem Einstellen der Geburtenzahl aus dem Vorjahr sollte es in den verbleibenden Tagen klappen – in 2020 wurden in den Magdeburger Kliniken 3335 Jungen und Mädchen geboren.

Symbolfoto: Waltraud Grubitzsch/dpa