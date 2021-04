Gedenkort an Berliner Chaussee in Magdeburg hat viel seiner Würde zurück

Magdeburg

An einem Erinnerungsort in einer Böschung neben der Berliner Chaussee, auf dem an ein Massaker an KZ-Häftlinge vom 13. April 1945 erinnert wird, ist wieder ein würdiges Gedenken möglich. Streetworker der Stadt Magdeburg haben Jugendliche und junge Erwachsene gewinnen können, die am vergangenen Freitag und Sonnabend das verwilderte Umfeld am Gedenkstein aufräumten.

Kleine Gedenkfeier neben Bundesstraße 1

Dabei wurde nicht nur das Gestrüpp entfernt, das den Weg zum Gedenkstein zunehmend versperrte, sondern auch der Platz begradigt, das Betonpflaster frei gelegt und der viele Müll beseitigt. Jetzt liegt direkt vor dem Stein wieder eine größere Fläche frei, die zum Gedenken genutzt werden kann. Wahrscheinlich zum ersten Mal seit Jahrzehnten, wenn nicht gar überhaupt, konnte so am Dienstag (13. April) dort eine kleine Gedenkfeier stattfinden.

Erinnert wurde an den 13. April 1945. Hunderte von Häftlingen aus dem KZ-Außenlager der Polte-Werke in Magdeburg sind damals durch Nationalsozialisten ermordet worden. Sie befanden sich auf einem Todesmarsch in die Konzentrationslager Ravensbrück und Sachsenhausen. Im Bereich des Stadions Neue Welt geriet der Zug unter Artilleriebeschuss. Angehörige des Volkssturms sowie der Hitlerjugend erschossen die Menschen, die Schutz suchten. Der Todesmarsch setzte sich später fort, wobei viele Weitere durch die Gewehrkugeln der faschistischen Mörder ums Leben kamen.

Würdiges Gedenken ermöglichen

Streetworker Peter Tennert kam die Idee zur Aufräumaktion, nachdem er in der Volksstimme einen Artikel über den unwürdigen Zustand des Erinnerungsortes gelesen hatte. „Dann bin ich hingefahren, habe mir das angeschaut und gesagt, das kann so nicht bleiben.“ Die jungen Leute mussten für das Projekt nicht lange überzeugt werden. Und doch: „Es war ein hartes Stück Arbeit“, berichtet Tennert von der zweitägigen Aufräumaktion am Gedenkort. „Ohne das Engagement der Jugendlichen wäre es nicht möglich gewesen“, ergänzt er.

Insgesamt 18 Jugendliche hatten sich beteiligt, neben Streetworker und anderen Netzwerkpartnern. Damit nicht genug. Jugendliche aus der Jugendwerkstatt „Buntes Werkstattprojekt“ wollen künftig wöchentlich am Gedenkstein nach dem Rechten sehen. Die Aufräumaktion ist in ein längerfristiges Projekt „Gegen das Vergessen“ integriert, bei dem sich junge Menschen mit der nationalsozialistischen Geschichte Magdeburgs auseinandersetzen. „Ich wünsche mir, dass dieser Gedenkstein nicht mehr in Vergessenheit gerät“, sagt Streetworker Tennert. Jedem der möchte, soll hier ein würdiges Gedenken möglich sein.

Madeleine Linke, Fraktionsvorsitzende von Grüne/future! im Stadtrat, hielt eine kurze Gedenkrede. „Es soll uns eine Mahnung sein“, betont sie. Die Stadträtin will jetzt dafür werben, den Stein vom Privatgrund auf eine nahe gelegene kommunale Fläche umzusetzen, um so die Pflege zu erleichtern. Ein Kastanienhain im Bereich des Polizeisportvereins könnte sich dafür etwa anbieten.