  4. 650.000 Euro für Spiel- und Sportplatz: Gefährliche Unfallquelle für spielende Kinder in Magdeburg soll verschwinden

650.000 Euro für Spiel- und Sportplatz Gefährliche Unfallquelle für spielende Kinder in Magdeburg soll verschwinden

Eine Spiel- und Sportfläche in Magdeburg ist zu einer echten Gefahrenquelle geworden. Deshalb soll jetzt trotz Haushaltskrise in die Sanierung investiert werden.

Von Stefan Harter 12.11.2025, 07:20
Eine Spiel- und Freizeitfläche in Magdeburg ist zur Gefahr für Kinder und Jugendliche geworden.
Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - „Der derzeitige Zustand des Platzes stellt einen desolaten Zustand sowie eine gefährliche Unfallquelle dar.“ Mit deutlichen Worten begründet die Magdeburger Stadtverwaltung, warum eine Spiel- und Sportfläche in der Stadt ein dringender Sanierungsfall ist.