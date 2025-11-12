650.000 Euro für Spiel- und Sportplatz Gefährliche Unfallquelle für spielende Kinder in Magdeburg soll verschwinden
Eine Spiel- und Sportfläche in Magdeburg ist zu einer echten Gefahrenquelle geworden. Deshalb soll jetzt trotz Haushaltskrise in die Sanierung investiert werden.
12.11.2025, 07:20
Magdeburg. - „Der derzeitige Zustand des Platzes stellt einen desolaten Zustand sowie eine gefährliche Unfallquelle dar.“ Mit deutlichen Worten begründet die Magdeburger Stadtverwaltung, warum eine Spiel- und Sportfläche in der Stadt ein dringender Sanierungsfall ist.