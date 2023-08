Ein Poller mitten auf dem Gehweg in Magdeburg-Stadtfeld birgt offenbar Verletzungsgefahr. Die Stadt sieht erst keinen Änderungsbedarf, will nun aber vor Ort prüfen.

Mitten auf einem Gehweg in Magdeburg steht der Poller, der bereits zu einem Unfall geführt hat.

Magdeburg - „Machen Sie sich bitte mal den Spaß und fahren mit dem Rad von der Maybachstraße in Richtung Westring“, schreibt Volksstimme-Leserin Heidrun Skowronek an die Redaktion. Mitten auf dem Weg steht in Höhe der Villa Toepffer ein Poller, der „schon mehrfach angefahren wurde“, wie sie weiter berichtet.