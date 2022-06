Gegen den Trend zogen mehr aus Magdeburg weg als in die Stadt

In den vergangenen Jahren hatte Magdeburg durch Zuzug an Einwohnern gewonnen. Im vergangenen Jahr hat das nicht mehr funktioniert.

Magdeburg - In den Jahren zuvor hatte Magdeburg immer einen positiven Wanderungssaldo: Mehr Menschen zogen in die Stadt, als aus ihr fortzogen. Das hat sich nun aber geändert. Die Zahlen, die das Statistische Landesamt veröffentlicht hat, zeigen, dass 719 Menschen mehr Magdeburg im vergangenen Jahr verließen als in die Elbestadt zogen. Mit einem solchen Verlust fällt Magdeburg in Sachsen-Anhalt aus dem Rahmen, wie die Zahlen des Statistischen Landesamts zeigen.