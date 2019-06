Ein Motorradfahrer ist am 3. Juni 2019 in Magdeburg frontal gegen einen Mercedes-Kleintransporter gefahren. Foto: Tom Wunderlich

In Magdeburg ist ein Motorradfahrer frontal gegen einen Kleintransporter gefahren. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar, so die Polizei.

Magdeburg l Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am 3. Juni 2019 in der Mittagszeit in Magdeburg gekommen. Gegen 12.30 Uhr befuhr ein Mann mit seinem Motorrad der Marke Harley Davidson die Hellestraße in Richtung Halberstädter Straße. Dabei fuhr er aus noch ungeklärter Ursache frontal gegen einen ihm entgegenkommenden Mercedes-Kleintransporter.

Der Kradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Straße wurde für rund eine Stunde komplett gesperrt.