Gelber Warnstreifen soll Verkehrssicherheit am Magdeburger Busbahnhof erhöhen

Eine gelbe Markierung am Busbahnhof Magdeburg soll die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer verbessern. In dieser Form findet sie sich nicht in der Straßenverkehrsordnung.

Magdeburg - Bereits seit einiger Zeit gibt es am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) Magdeburg eine ungewöhnliche Fahrbahnmarkierung. Ein breiter gelber Streifen kennzeichnet den Überweg für Fußgänger, die zwischen Hauptbahnhof und Damaschkeplatz unterwegs ist. In Farbe und Form gab es so etwas bislang noch nicht in der Stadt.