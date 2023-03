Die Stadt Magdeburg legt eine Drucksache vor, mit der sie die Ausrichtung von Internationalen Chorfesten in Magdeburg finanziell unterstützen möchte. Mit nicht unerheblichen finanziellen Mitteln.

Magdeburg - Mehr als 20 Chöre, davon fünf aus dem Ausland, haben sich am Internationalen Chorfest 2022 beteiligt. Bereits mit dem europäischen Chorwettbewerb im Jahr 2015 mit etwa 80 Chören hatte Magdeburg in der Chorszene auf sich aufmerksam gemacht. Die Stadtverwaltung legt nun eine Drucksache vor, in der sie die weitere Finanzierung des Internationalen Chorfestes für die Jahre bis 2030 unterstützen möchte.