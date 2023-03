Bei der Sprengung zweier Geldautomaten der Sparkasse in Magdeburg wurde die Filiale schwer verwüstet. Wie der Stand der Ermittlungen ist und was die Bank zur Zukunft der Filiale sagt.

Geldautomaten gesprengt: So ist der aktuelle Stand zur verwüsteten Sparkasse

Explosion in Magdeburg

In der Nacht zum 28. Februar 2023 hatten Unbekannte die Geldautomaten des Sparkassen-SB-Centers in Ottersleben gesprengt und einen immensen Sachschaden angerichtet.

Magdeburg - Schwere Verwüstungen hatten die Geldautomaten-Sprenger in der Nacht zum 28. Februar 2023 am Sparkassen-SB-Center in Magdeburg angerichtet. Jetzt war ein Gutachter vor Ort.