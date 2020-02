Weil die Sparkasse in Magdeburg ihre Geldautomaten erneuert, bleiben die SB-Zonen an folgenden Tagen geschlossen:

Magdeburg l Die Stadtsparkasse Magdeburg investiert in neue Geldautomaten. Wegen der Baumaßnahmen bleiben die Selbstbedienungs-Zonen (SB) tageweise geschlossen. Ein Überblick über die Schließzeiten:

SB-Zone "Ösa": 18. Februar 2020 (Dienstag)

SB-Zone "Kaufland City Carré": 19. Februar 2020 (Mittwoch)

SB-Zone "Kaufland Schlachthof": 20. Februar 2020 (Donnerstag)

SB-Zone "Allee-Center": 24. bis 27. Februar 2020 (Montag bis Donnerstag)

SB-Zone "Buckau": 4. bis 16. März 2020 (Mittwoch bis Montag)

SB-Zone"Ottersleben": 16. bis 20. März 2020 (Montag bis Donnerstag)

SB-Zone "Neustädter Feld": 23. bis 27. März 2020 (Montag bis Freitag)

Novum in Sachsen-Anhalt: Den SB-Bereich in Buckau wird sich die Stadtsparkasse Magdeburg künftig mit der Volksbank teilen. Kunden beider Banken können in dieser Filiale dann an jedem Automaten kostenfrei ihre Geldgeschäfte erledigen.