Gemeinsame Wege für Wohnungsbau in Magdeburg finden - ein Kommentar

In Magdeburg sollen am Kleinen Stadtmarsch an der Elbe gegenüber dem Dom in bester Lage neue Wohnungen entstehen. Doch das sorgt für Streit, der im Moment ein wenig eingeschlafen zu sein scheint. Und tatsächlich muss genau abgewogen werden, wenn Flächen neu bebaut werden sollen. Denn Boden ist ebenso wie innerstädtisches Grün wertvoll. Und auch die Interessen von Nachbarn müssen berücksichtigt werden. Diese Faktoren haben beim Kleinen Stadtmarsch zu einem zum Teil geradezu emotionalen Streit gesorgt.