Genossenschaft investiert in Magdeburg 15 Millionen Euro ins Wohnen

Zu den großen Wohnungseigentümern in Magdeburg gehört die Wohnungsbaugenossenschaft „Otto von Guericke“. Die Vorstände berichten, worum es 2023 geht.

Die Wohnungsbaugenossenschaft „Otto von Guericke“ gehört mit fast 5200 Wohnungen zu den großen Vermietern in Magdeburg.

Magdeburg - Karin Grasse und Oliver Hornemann sind Vorstände der Wohnungsbaugenossenschaft „Otto von Guericke“, die über Wohnungen in Magdeburg und in Biederitz verfügt. Das Jahr 2022 war für das Unternehmen nicht einfach - und trotzdem blicken die beiden optimistisch in die Zukunft.